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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL

Gülnaz Küçükgüzel

Millet Partisi
Gülnaz Küçükgüzel
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı