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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KOÇER

Mehmet Koçer

Memleket Partisi
Mehmet Koçer
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı