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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN SUCUĞ

Hüseyin Sucuğ

Türkiye Komünist Hareketi
Hüseyin Sucuğ
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı