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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REMZİ ARI

Remzi Arı

Zafer Partisi
Remzi Arı
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı