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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REFİKA POLAT

Refika Polat

Türkiye Komünist Partisi
Refika Polat
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı