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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMERİL FARUK KERESTECİ

Ömeril Faruk Keresteci

Büyük Birlik Partisi
Ömeril Faruk Keresteci
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı