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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YALÇIN KÖSE

Yalçın Köse

Sol Parti
Yalçın Köse
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı