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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜBRA KOÇAK

Kübra Koçak

Zafer Partisi
Kübra Koçak
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı