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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZENÇ YILDIRIM

Özenç Yıldırım

Sol Parti
Özenç Yıldırım
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı