Büyük başarı! Sabri Sarıoğlu’nuneşi Yağmur Sarıoğlu pilotluğa terfi etti

Yağmur Sarıoğlu , eski futbolcu olan eşi Sabri Sarıoğlu'nun gölgesinde kalmadı. Kendini mesleğine adadı. Yağmur Sarıoğlu, 1988 yılında İstanbul 'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi oldu. Ardından pilotluk eğitimi aldı. Bir kargo firmasında pilot olarak çalışmaya başladı.





Bu sırada 3 çocuk dünyaya getirip eğitimlerine tam gaz devam etti. Hatta ABD'ye gidip eğitim aldı. Ve genç kadın çabalarının meyvesini topladı. Kaptan pilotluğa terfi edip 4'üncü sırmasını taktı. O anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluğunu şu sözlerle anlattı: Kaptan pilotluğa terfi ettim. İlerlediğim bu yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.