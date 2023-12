Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ’Yılın Erkeği’ seçildi! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal , önceki akşam Harper's Bazaar'ın düzenlediği Women Of The Year Awards (Yılın Kadınları Ödülleri) törenine katıldı. Kobal, kırmızı elbisesi ve takılarıyla adeta göz kamaştırdı.

Kenan İmirzalıoğlu gecede 'Man of The Year' ödülünü aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan gözde çiftten İmirzalıoğlu, "Kadınlara her zaman saygılı olmak gerektiğini ifade edip, kadın haklarında çok hassas olduğunun altını çizen oyuncu "Man of The Year ödülünü alacağım, yani bu ödülün sahibi olarak bu ödüle layık görülmüş biri olarak, kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli özenle davranmalıyız. Bildiğiniz gibi zarif bir hanımefendi ile evliyim, Anadolu yürekli çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm, ablamla beraber iki tane de kız çocuğum var. Bu konuda o yüzden çok hassasım. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak" diye konuştu.