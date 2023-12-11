Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ’Yılın Erkeği’ seçildi! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu gecede 'Man of The Year' ödülünü aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan gözde çiftten İmirzalıoğlu, "Kadınlara her zaman saygılı olmak gerektiğini ifade edip, kadın haklarında çok hassas olduğunun altını çizen oyuncu "Man of The Year ödülünü alacağım, yani bu ödülün sahibi olarak bu ödüle layık görülmüş biri olarak, kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli özenle davranmalıyız. Bildiğiniz gibi zarif bir hanımefendi ile evliyim, Anadolu yürekli çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm, ablamla beraber iki tane de kız çocuğum var. Bu konuda o yüzden çok hassasım. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak" diye konuştu.

EŞİMİN HER ZAMAN YANINDAYIM

Sinem Kobal ise eşine layık görülen ödülden dolayı gururlu olduğunu söyleyip "Mutluyum ve gururluyum. Kenan'a böyle bir gecede eşlik ediyor olmak keyifli. Buradayım, yanındayım" dedi. Eşinin nasıl bir baba olduğunu sorusu üzerine çok şanslı olduklarını söyleyerek söze giren Sinem Kobal "Kızlarım ve ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden babalığı ile ilgili yorum yapmama gerek yok ama biz şanslıyız çünkü her anne babanın çocuğu kıymetli, çok da bunun altını çizmek istemem" şeklinde konuştu.