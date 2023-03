İLK GÖRÜŞTE AŞK

Jessica May, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Hüseyin Kara ile mutlu bir evliliği olan May, "İlk görüşte aşık olanlardanım" diyerek şunları söyledi: "Aşk; sadık kalmayı ve fedakar olmayı istiyor. Her şeyin başlangıç noktası gibi" Kendini geliştirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "İşleyen demir pas tutmazmış. Her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.