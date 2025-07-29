Kulüpler Birliği Başkanlığını 2022'den bu yana sürdüren Ali Koç görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün ile İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından en uzun süredir başkanlık yapan 3. isim konumundaydı. Ertuğrul Doğan'ı tebrik eden Ali Koç, Doğan'a yeni görevinde başarı diledi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bıraktı (AA) "DAHA FAZLA MESAFE KAT EDECEĞİZ" Başkanlık koltuğundan ayrılan Koç; "Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun diyorum. El birliğiyle yapacağımız çok iş var. Ertuğrul Başkan'ın liderliğinde daha fazla mesafe kat edeceğiz." dedi.