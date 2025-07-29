Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Aydın'da kan donduran olay! Parayla bebek aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevini bırakması sonrası boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı koltuğuna Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan

Kulüpler Birliği Başkanlığını 2022'den bu yana sürdüren Ali Koç görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün ile İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından en uzun süredir başkanlık yapan 3. isim konumundaydı. Ertuğrul Doğan'ı tebrik eden Ali Koç, Doğan'a yeni görevinde başarı diledi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bıraktı (AA)Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bıraktı (AA)

"DAHA FAZLA MESAFE KAT EDECEĞİZ"

Başkanlık koltuğundan ayrılan Koç; "Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun diyorum. El birliğiyle yapacağımız çok iş var. Ertuğrul Başkan'ın liderliğinde daha fazla mesafe kat edeceğiz." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (AA)Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (AA)

ERTUĞRUL DOĞAN: "EN ÖNEMLİ PROBLEMİMİZ EKONOMİ"

Görevi devralan Ertuğrul Dopan ise, "Bu adaylı bir seçim değil, tüm başkanların takdiriyle oluşan bir yapı. Başkan Ali Koç da bahsetti. En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin çok büyük sıkıntıları var. Öncelikle Anadolu kulüplerinin problemleri olmak üzere tüm bu sorunların üzerine eğileceğiz." diye konuştu.

Ertuğrul Doğan (AA)Ertuğrul Doğan (AA)

ERTUĞRUL DOĞAN: "ALİ KOÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Doğan ayrıca, "Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Kendisi gerçekten buraya çok mesai harcadı, çok emek verdi. Bir görev değişimi oldu. Bundan sonra burayı ben temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı'na başkan olan Ertuğrul Doğan'ı kutlayarak Ali Koç'a teşekkür etti. Yayımlanan mesajda; "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Trabzonspor A.Ş. Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için Federasyonumuz ile iş birliği içerisinde çalışacağına dair inancımız tamdır.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Sayın Ali Y. Koç'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya (AA)Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya (AA)

"BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Kulüpler Birliği Başkan Ertuğrul Doğan'ın yardımcılarının da olacağını, ekibini kuracağını ifade eden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Tabii ki yardımcıları olacak. Ertuğrul bey; kendisiyle, sekreteryası ve arka taraftaki Kulüpler Birliği çalışanlarıyla beraber ekibini kuracak ve Türk futboluna hizmet etmeye, Anadolu'nun abisi olan Trabzonspor olarak, Anadolu kulübü olarak beynimize yerleşmiş olan olguyu daha ileriye taşıyacağını, onların sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inandığımızı, çalışma arkadaşlarıyla da başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

Transferde geleceğin yıldızları Fenerbahçeye! İki isme 16 milyon euroTransferde geleceğin yıldızları Fenerbahçeye! İki isme 16 milyon euro
Transferde geleceğin yıldızları Fenerbahçe'ye! İki isme 16 milyon euro

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...