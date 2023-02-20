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    CZN Burak lakaplı Burak Özdemir harekete geçti! Messi ve Ronaldinho formasını depremzedeler için satışa çıkarttı!

    CZN Burak lakaplı şef Burak Özdemir, felaketin ilk gününden beri bölgede canla başla çalıştı. Hataylı olan CZN Burak, dün de dünyaca ünlü futbolcular Messi ve Ronaldinho'nun kendisi için imzaladığı formaları açık artırmaya sundu. İşte haberin detayları ve 20 Şubat 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Helal olsun!

    Instagram'da 45 milyonu aşkın takipçisi olan ünlü şef, "Formaları en yüksek teklifi verene satacağım. Tüm gelir de yardım için kullanılacak" açıklamasıyla bir kez daha alkış aldı.

    CZN Burak, efsane futbolcuların kendisi için imzaladığı bu formaları depremzedeler yararına satıyor.

    SİZ HEP GÜLÜN
    Şarkıcı Elif Buse Doğan da depremin ardından bölgeye giden ünlü isimler arasındaydı. Önceki gün Kahramanmaraş'a giden depremzede miniklerle çektirdiği bir fotoğrafın Instagram hesabından paylaştı. Elif Buse Doğan, çocukların yüzlerindeki tebessümleriyle herkesin içini ısıttığı bu paylaşımına da "Siz hep gülün" diye not düştü. Elif Buse Doğan'ın bu karesi, adeta umudun fotoğrafı gibiydi...

        ACI TESADÜF
        Deprem sonrası Hatay'a giden Zehra Yılmaz, dönüşte yaşadığı bir tesadüfü fark etti. Ünlü oyuncu, 18 Şubat 2022 tarihinde de yine Antakya'dan dönüyordu. Yolda "Vedalar, gözleriyle sevenler içindir; çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar" diye bir paylaşım yapan Zehra Yılmaz, bu sefer ise şöyle yazdı: "Bu sefer ise Antakya'dan tarifsiz bir acıyla dönüyorum." Zehra Yılmaz, deprem sonrası gittiği Antakya'da gördüklerini hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

        GÜZEL KAMPANYA
        Yaptıkları yardım kolilerinin yanı sıra "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında da yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir, 26 Şubat'taki yaş günü tüm sevenlerini 'İyilik Paylaş' derneği aracılığıyla bağış yapmaya çağırdı. Güzel oyuncunun yardım kampanyasında elde edilecek tüm gelirle de depremzedeler için çadır alınacak.

        KIRIKHAN EKİBİ
        Depremin derin izler açtığı Hatay'daki yardım faaliyetlerine katılan ve bölge halkı için günlerdir yemek dağıtan Murat Kekilli, henüz oradan ayrılmadı. Önceki gün sahada birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla bu karesini paylaşan ünlü şarkıcı, "Kırıkhan ekibi" notu düştü. Murat Kekilli, halen Hatay'da bulunuyor.

            KEŞKE KABUS OLSA!
            Her Pazar günü sosyal medyadan şarkılı paylaşımlar yapan Yalın, dün video yerine şu mesajı paylaştı: "Keşke hepsi bir kabus olsa... Hemen şimdi uyansam, eskisi gibi size pazar şarkımızı kaydetsem. Gördüklerimi, okuduklarımı, inanamadıklarımı hiç yaşamamış olsam. Kaybettiğimiz canları geri getirmek imkansız. Ama hiç unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Yıkılan şehirlerle beraber; değerlerimizi, fanatikçe ayrışmışlığımızı, vicdanımızı ve belki de bize dair her şeyi yeniden inşa etmek lazım. Öze dönmek lazım. Acımız da işimiz de çok canlarım." Ünlü şarkıcı, takipçilerine "Belki de bize dair her şeyi yeniden inşa etmek lazım" diye seslendi.
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            Depremzedeye maaş devletten
            Haberler Saklambaç CZN Burak lakaplı Burak Özdemir harekete geçti! Messi ve Ronaldinho formasını depremzedeler için satışa çıkarttı!
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