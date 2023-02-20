CZN Burak lakaplı Burak Özdemir harekete geçti! Messi ve Ronaldinho formasını depremzedeler için satışa çıkarttı!

Instagram'da 45 milyonu aşkın takipçisi olan ünlü şef, "Formaları en yüksek teklifi verene satacağım. Tüm gelir de yardım için kullanılacak" açıklamasıyla bir kez daha alkış aldı.
CZN Burak, efsane futbolcuların kendisi için imzaladığı bu formaları depremzedeler yararına satıyor.
SİZ HEP GÜLÜN
Şarkıcı Elif Buse Doğan da depremin ardından bölgeye giden ünlü isimler arasındaydı. Önceki gün Kahramanmaraş'a giden depremzede miniklerle çektirdiği bir fotoğrafın Instagram hesabından paylaştı. Elif Buse Doğan, çocukların yüzlerindeki tebessümleriyle herkesin içini ısıttığı bu paylaşımına da "Siz hep gülün" diye not düştü. Elif Buse Doğan'ın bu karesi, adeta umudun fotoğrafı gibiydi...