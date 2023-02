CZN Burak lakaplı Burak Özdemir harekete geçti! Messi ve Ronaldinho formasını depremzedeler için satışa çıkarttı!

KEŞKE KABUS OLSA!

Her Pazar günü sosyal medyadan şarkılı paylaşımlar yapan Yalın, dün video yerine şu mesajı paylaştı: "Keşke hepsi bir kabus olsa... Hemen şimdi uyansam, eskisi gibi size pazar şarkımızı kaydetsem. Gördüklerimi, okuduklarımı, inanamadıklarımı hiç yaşamamış olsam. Kaybettiğimiz canları geri getirmek imkansız. Ama hiç unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Yıkılan şehirlerle beraber; değerlerimizi, fanatikçe ayrışmışlığımızı, vicdanımızı ve belki de bize dair her şeyi yeniden inşa etmek lazım. Öze dönmek lazım. Acımız da işimiz de çok canlarım." Ünlü şarkıcı, takipçilerine "Belki de bize dair her şeyi yeniden inşa etmek lazım" diye seslendi.