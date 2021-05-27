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    , gündem olmayı sevdi. Şimdi de şöhret meraklısı ’la pozunu paylaşıp ‘aşk’ iması yaptı. İkili arasındaki 36 yaşlık fark ise eleştirildi...

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    Yavaş yavaş ekranlara dönmek isteyen 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Funda Aksu isimli genç kadınla aşk izlenimi veren Erbil'in son gözdesi, kendisinden 36 yaş küçük 28 yaşındaki Çilem Nur Demiral oldu.



    Erbil, şöhret olmak için sosyal medyada cüretkar pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen influencer Çilem Nur Demiral ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak birlikteliğini ilan etti. İkilinin paylaşımı, "Aşk reklamı" dedirtti.



    Fenomen Demiral, babası yaşındaki Mali sayesinde adını duyurmayı başardı.
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    Haberler Saklambaç Reklam aşkına! Mehmet Ali Erbil ve Çilem Nur Demiral...