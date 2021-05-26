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Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı

Mehmet Ali Erbil aşk bombasını patlattı. Funda Aksu olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. İlk kez konuşan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi, ünlü şovmen ile ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştığını ve Erbil'in espirilerinden çok etkilendiğini ifade etmişti. 4 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil yeni aşkıyla paylaşım yaptı. Öte yandan Çilem Nur Demiral'ın cüretkar pozları sosyal medyayı sallıyor.

26.05.2021 12:22 - Son Güncelleme: 26.05.2021 12:22
Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olan, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, eski sağlığına kavuştuğundan beri özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı

Geçtiğimiz günlerde İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığına dair haberlerle anılan Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuş ve sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu.

Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı

AKSU'DAN İDDİALARA YANIT!

Tüm bu yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmış. Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etmiş.

Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı

Ancak ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ancak Erbil'in, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.