Mehmet Ali Erbil'den ilan-ı aşk! 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'la paylaştı sosyal medya sallandı
Mehmet Ali Erbil aşk bombasını patlattı. Funda Aksu olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. İlk kez konuşan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi, ünlü şovmen ile ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştığını ve Erbil'in espirilerinden çok etkilendiğini ifade etmişti. 4 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil yeni aşkıyla paylaşım yaptı. Öte yandan Çilem Nur Demiral'ın cüretkar pozları sosyal medyayı sallıyor.
AKSU'DAN İDDİALARA YANIT!
Tüm bu yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmış. Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etmiş.