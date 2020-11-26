Farmasi isimli ilaç ve kozmetik firmasının Kuzey Amerika CEO'su olan Tuna, geçtiğimiz hafta tıpkı Şeyma gibi Meksika Tulum'daydı.

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İkili, önceki gün de aynı saatlerde Miami'deki 'Prime 112' adlı restorandan aynı masayı paylaştı. Şeyma'nın Eylül'de Sinan Tuna'nın ailesinin sahibi olduğu Farmasi'nin reklamında rol alması ise "İkili arasındaki ilişki, aşk mı iş mi yoksa ikisi de mi?" dedirtti!



Şeyma ile Miami'de aynı yerden paylaşım yapan Tuna, geçtiğimiz hafta da tıpkı Şeyma gibi Meksika'daydı.





Subaşı, Tuna ile aynı dakikalarda Miami'deki ünlü Prime 112 isimli restoranda aynı sofrayı paylaştı.