Güzel şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Bodrum'da önceki gece çıktığı gezintide bir sürprizle karşılaştı. Önal, bir anda karşısında domuz sürüsü gördü. Önce panik yapan şarkıcı, bu anları Instagram'daki hikaye kısmında yayınlayarak "Domuzlar beni yiyecek" dedi.