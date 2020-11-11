Güzel şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Bodrum'da önceki gece çıktığı gezintide bir sürprizle karşılaştı. Önal, bir anda karşısında domuz sürüsü gördü. Önce panik yapan şarkıcı, bu anları Instagram'daki hikaye kısmında yayınlayarak "Domuzlar beni yiyecek" dedi.
Daha sonra bir süre domuzlarla bakışan Önal, zararsız duran hayvanlara "Helo domuzcuk. Naber dayıoğlu" diye seslendi.
Önal'dan korkan domuzlar kaçmaya başladı. Cesaretini konuşturan Ayşe Hatun Önal ise korkuyla başladığı gezintisini kahkahalarla noktaladı.