Ozan Güven kötülükte başrolü kaptı. Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a saatlerce dayak attı. Ancak "Asıl o beni dövdü" deyip kendini savunmaya kalktı. Ünlüsü ünsüzü tepki yağdırdı.
ADLİ TİP!
Ozan Güven role fena kapıldı. Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a saatlerce şiddet uyguladı! Talihsiz kadının adli tıp raporu, dehşetin en büyük kanıtıydı: Kalça ve uyluk bölgesinde morluk. Çene ucunda ve kollarda kesik.
Kadına şiddet, magazin dünyasına sıçradı. 13 Haziran'da oyuncu Ozan Güven ile kız arkadaşı Deniz Bulutsuz arasında tartışma çıktı. Güven, eski sevgilisinden bahseden Bulutsuz'a tam 1 saat boyunca şiddet uyguladı! Evden yalın ayak kaçan genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Bulutsuz'un yüzünün ve kollarının morarmış hali de dosyada yer aldı. Türkiye, yaşanan bu olaya karşı isyan bayrağını açtı. Güven'e tepki gösterini milyonlarca insan, genç kadına 'Seninleyiz' mesajı yolladı.
MORLUK, KESİK, CAM...
Deniz Bulutsuz'un adli tıp raporu da ortaya çıktı. Genç kadının çene ucunda yara, sol göz içi ve çevresinde morarma, sol ve sağ kol iç kısımda morarma, cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde morluk ve baş parmak altında cama rastlandı.
SENİNLEYİZ DENİZ
HANDE ERÇEL: Sevmenin adabını bilmeyenler kadına şiddet uygulamaya ve bahanelerle meşrulaştırmaya devam ediyor. Bir an evvel bu düzenin değişmesini diliyorum.
ÖZGE ULUSOY: Şiddetin her türlüsüne hayır hayır hayır!
ASLI ENVER: Şiddetin her türlüsüne karşıyım.
ASLIHAN GÜRBÜZ: Tüm bahaneler, yaptığınız hıyarlığı örtmüyor beyler. Şiddetin bahanesi yok.
KEREM BÜRSİN: Sana ve bu tür travmaları yaşayan kadınlara tek başına olmadıklarını bilmeleri için elimden ne geliyorsa yapacağım. Seninleyim.
SERENAY'DAN SES YOK
Serenay Sarıkaya, eski rol arkadaşı Ozan Güven'in uyguladığı şiddete ses vermedi. Suskunluğu tepki çekti.