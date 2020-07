SENİNLEYİZ DENİZ



HANDE ERÇEL: Sevmenin adabını bilmeyenler kadına şiddet uygulamaya ve bahanelerle meşrulaştırmaya devam ediyor. Bir an evvel bu düzenin değişmesini diliyorum.



ÖZGE ULUSOY: Şiddetin her türlüsüne hayır hayır hayır!



ASLI ENVER: Şiddetin her türlüsüne karşıyım.



ASLIHAN GÜRBÜZ: Tüm bahaneler, yaptığınız hıyarlığı örtmüyor beyler. Şiddetin bahanesi yok.



KEREM BÜRSİN: Sana ve bu tür travmaları yaşayan kadınlara tek başına olmadıklarını bilmeleri için elimden ne geliyorsa yapacağım. Seninleyim.