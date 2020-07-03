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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Türkiye günlerdir bunu konuşuyor... 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuş ve yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılması istemişti. Ozan Güven'den yeni bir atak geldi. Çok fazla hakaret ve tehdit aldığını iddia eden oyuncu Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı.

03.07.2020 16:36 - Son Güncelleme: 03.07.2020 16:41
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılmasını isterken Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etmiş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etmişti.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar vermişti.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Tüm bu gelişmeler üzerine Ozan Güven'den bir atak geldi. Sabah'ın haberine göre; Güven, çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Güven dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

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