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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı

Türkiye günlerdir bunu konuşuyor... 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuş ve yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılması istemişti. Ozan Güven'den yeni bir atak geldi. Çok fazla hakaret ve tehdit aldığını iddia eden oyuncu Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı.

03.07.2020 16:36 - Son Güncelleme: 03.07.2020 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





