Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'den flaş hamle! Tehdit alıyorum dedi gizlilik kararı aldırdı
Türkiye günlerdir bunu konuşuyor... 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuş ve yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılması istemişti. Ozan Güven'den yeni bir atak geldi. Çok fazla hakaret ve tehdit aldığını iddia eden oyuncu Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı.
Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılmasını isterken Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etmiş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etmişti.