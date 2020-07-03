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    • 03.07.2020 13:56
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    , ve ... 'ı linç edenler şiddeti uygulayan yandaşları olunca neden sessiz?

    Fox TV sunucusu 'nın öğretmen eşi 'yi, 'ın sevgilisi 'ı darp etmesinin ardından son olarak da kız arkadaşı 'a şiddet uyguladı. Ancak bundan aylar önce -Sıla olayında ortalık yıkıldı. Peki Ahmet Kural'ı linç eden bu güruh diğerlerine neden sessiz kaldılar? Ahmet Kural'ın suçu muhalif olmaması mıydı?

    'Ahmet Kural'ın suçu muhalif olmaması mıydı?'

    Türkiye son günlerde 45 yaşındaki oyuncu 'in 28 yaşındaki sevgilisi 'a uyguladığı şiddeti konuşuyor. Öncesinde ise Fox TV sunucusu öğretmen eşi 'yi, sevgilisi 'ı darp etmişti. Peki hem muhalif geçinip hem de kadın döven arkadaşlarına zeval gelmesin diye gölgelere karışan güruh Sıla- olayında niye sessiz kalmadı? Sabah'tan Ömer Karahan'ın yazısı şöyle;

    'Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın öğretmen eşi Eda Demirci'yi, Sermiyan Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etmesinin ardından son olarak da Ozan Güven kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı.

    Tabii yine muhalif solcular, aydın takımı, feministler ve Twitter algı ekibi sessiz kaldı. Kadın dernekleri yine harekete geçmedi. Solcu, muhalif Cihangir tayfası mensubu sosyal medya fenomenleri yine tweet'ler atmadı...'

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    Haberler Magazin Ozan Güven, İsmail Küçükkaya ve Sermiyan Midyat... Ahmet Kural'ı linç edenler şiddeti uygulayan yandaşları olunca neden sessiz?
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