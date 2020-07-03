Türkiye son günlerde 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddeti konuşuyor. Öncesinde ise Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya öğretmen eşi Eda Demirci'yi, Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etmişti. Peki hem muhalif geçinip hem de kadın döven arkadaşlarına zeval gelmesin diye gölgelere karışan güruh Sıla-Ahmet Kural olayında niye sessiz kalmadı? Sabah'tan Ömer Karahan'ın yazısı şöyle;

'Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın öğretmen eşi Eda Demirci'yi, Sermiyan Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etmesinin ardından son olarak da Ozan Güven kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı.

Tabii yine muhalif solcular, aydın takımı, feministler ve Twitter algı ekibi sessiz kaldı. Kadın dernekleri yine harekete geçmedi. Solcu, muhalif Cihangir tayfası mensubu sosyal medya fenomenleri yine tweet'ler atmadı...'

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...