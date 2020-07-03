Erkek terörü magazin dünyasına da sıçradı! Korkunç olay 13 Haziran gecesi yaşandı. Ünlü oyuncu Ozan Güven (45), 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz ile dostlarının evinde toplandı.
Konu, Bulutsuz'un eski erkek arkadaşlarından açıldı. Bu sırada Güven, "Demek ki çok iyi s..." ifadesini kullandı. Genç kadın eve döndüklerinde Güven'e, kullandığı çirkin ifadeden dolayı kırıldığını anlattı.
Sosyal medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz, olay sonrasında tanınmayacak hale geldi. Genç kadının mosmor olan gözlerine kan indi.
'HEM KENDİNE HEM BANA VURDU'
Çılgına dönen Güven bağırmaya başlayıp, evdeki eşyaları kırdı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçlarından sürükleyip duvara vurmaya başladı. Darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Bulutsuz, dehşet anlarını şöyle anlattı: Ozan alkol alınca ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime 20 kez vuruyorum' diyordu. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi.
SANATÇILARDAN OZAN GÜVEN'E TEPKİ YAĞDI:
HADİSE: Midem bulanıyor erkeklerin kadınlara uyguladıkları her türlü şiddetten! Bir kadınla ilişki yaşıyorsan o senin malın değil! Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz. Her aşkın kavgaları farklıdı. AMA NE OLURSA OLSUN kadına EL KALDIRAMAZSIN.
NOKTA. YETER.
HAZAL KAYA: Ne yazacağımı bilemiyorum... Bir saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir, aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz... Çok üzgünüm...
DEMET ÖZDEMİR: Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek, nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Söylemek istediğimiz binlerce söz varken kelimeler yetersiz kalıyor, kalbimiz sıkışıyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır!
ASLI BEKİROĞLU: Susma, bitsin!
SILA: Ben faili tanıyorum. Koşulsuz, şartsız yanındayım. Kadına şiddete hayır!
ASLI KIZMAZ:
Her defasında aynı üzüntü...
Twitter'dan tepki yağdı:
Ozan Güven'in yakınları bakıyorum da sesiniz çıkmıyor. Neden konu arkadaşınız olunca şiddete göz yumuyorsunuz.
Güven'in ünlü dostlarına sesleniyorum. Hadi kadına şiddeti lanetliyoruz desenize.
Karaktersizsin Ozan Güven!
Adamım diye geziyorsun di mi?
Ozan Güvenİsmail Küçükkaya arasındaki yedi benzerliği bulun.
Sürekli küfür eden bir insandı hiç şaşırmadım.
Kız arkadaşını acımasızca döven bir şerefsizsin.
Ruh hastaları her mecrada var.
Gazetecileri döver. Kadınlara saldırır. Bu nasıl bir insan?