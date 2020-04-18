Ünlü sunucu ve eski manken Ebru Şallı, Harun Tan'dan olan oğlu Pars'ı önceki gece kaybetti. Bir yıldır lenfoma kanseri tedavisi gören Pars, salgın nedeniyle İstanbul'da sessiz sedasız toprağa verildi.
SİNAN AKÇIL: Melek gibi bir çocuk kaybettik.
HADİSE: Çok üzgünüm.
IŞIN KARACA: Küçük melek, Allah anneciğine babacığına sabırlar versin.
DENİZ SEKİ: Yıkıldım.
PARS MELEK OLDU
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 10 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen ve defin işlemini gizli yapmaya çalışan aile, çok sayıda güvenlik görevlisine talimat vererek basın mensuplarını uzak tutmaya çalıştı. Coronavirüs salgını olmasından dolayı toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle, sadece aile üyeleri törene katıldı. Uğur Akkuş'un telefonla mezarlığı çekmesi dikkat çekti.
PONÇİK SEN BENİMLESİN...
Ebru Şallı, oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi. "Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun" dedi.
Hadise: Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm..
Işın Karaca: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin. Anneciğine babacığına sabırlar versin.
Deniz Seki: Allahım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım.
Ebru Şallı, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Acılı anneyi, eşi Uğur Akkuş sakinleştirmeye çalıştı.
DOĞAN SAVAŞ
SİNAN AKÇIL: Melek gibi bir çocuk kaybettik.
HADİSE: Çok üzgünüm.
IŞIN KARACA: Küçük melek, Allah anneciğine babacığına sabırlar versin.
DENİZ SEKİ: Yıkıldım.
PARS MELEK OLDU
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 10 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Talihsiz yavru, Kilyos mezarlığına defnedildi. Evladını toprağa veren ve perişan olan Şallı'yı, Harun Tan ve Uğur Akkuş teselli etti.
Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen ve defin işlemini gizli yapmaya çalışan aile, çok sayıda güvenlik görevlisine talimat vererek basın mensuplarını uzak tutmaya çalıştı. Coronavirüs salgını olmasından dolayı toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle, sadece aile üyeleri törene katıldı. Uğur Akkuş'un telefonla mezarlığı çekmesi dikkat çekti.
PONÇİK SEN BENİMLESİN...
Ebru Şallı, oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi. "Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun" dedi.
Hadise: Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm..
Işın Karaca: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin. Anneciğine babacığına sabırlar versin.
Deniz Seki: Allahım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım.
Ebru Şallı, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Acılı anneyi, eşi Uğur Akkuş sakinleştirmeye çalıştı.
DOĞAN SAVAŞ