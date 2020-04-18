Ünlü sunucu ve eski manken Ebru Şallı Harun Tan 'dan olan oğlu Pars'ı önceki gece kaybetti. Bir yıldır lenfoma kanser i tedavisi gören, salgın nedeniyle İstanbul 'da sessiz sedasız toprağa verildi.

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Melek gibi bir çocuk kaybettik.: Çok üzgünüm.Küçük melek, Allah anneciğine babacığına sabırlar versin.Yıkıldım.manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 10 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.