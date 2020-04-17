Harun Tan kimdir? Ebru Şallı eski eşi Harun Tan kimdir? Harun Tan Ebru Şallı çifti kaç çocuğu var? 2000'li yılların başına damgasını vuran eski manken ve fotomodel Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan hayatını kaybetti. Harun Tan ile evliliğinden olan Pars uzun süredir lenfoma tedavisi görüyordu. Minik Pars'ın 8 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.
HARUN TAN KİMDİR?
Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan'dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur.
Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.
Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden Pars ve Beren isminde iki çocukları dünyaya geldi. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kızı Beren ise 16 yaşında…
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kesin boşanma nedenleri bilinmiyor. Ancak 2013 yılında magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Şallı, eşi tanı aldattı. Dedektif sayesinde durumu öğrenen Harun Tan ise Ebru Şallı'yı boşadı.
EBRU ŞALLI – HARUN TAN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.
EBRU ŞALLI KİMDİR?
Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı.
Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.
Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yapmaktadır.
EBRU ŞALLI KİMİNLE EVLİ?
Ebru Şallı, üçüncü evliliğini Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.