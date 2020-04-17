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Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! 8 yaşındaki Pars lenfoma tedavisi görüyordu...
Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! 8 yaşındaki Pars lenfoma tedavisi görüyordu...
Ebru Şallı'nın acı günü... Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan dünyaya gelen Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele ediyordu. 8 yaşındaki Pars'ın hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Şallı, "Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars" diyerek geçtiğimiz aylarda oğlunun hastalığından bahsetmişti. Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
17.04.2020 13:39
- Son Güncelleme: 17.04.2020 14:08
Eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki Pars'ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı'nın acı günü!
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Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladılar...
IŞIN KARACA:
Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...
O kadar üzüldüm ki...
Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...
Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...
DENİZ SEKİ:
Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...
"1 YILDIR LENFOMA HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR"
Uğur Akkuş ile evli olan model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda canlı yayında özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.