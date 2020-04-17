Ebru Şallı'nın lenfoma hastalığından hayatını kaybeden 8 yaşındaki oğlu Pars'ın "Anneme aşığım" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars, sözleriyle yürek sızlattı.

"BEN ANNEME AŞIĞIM"

Pars Tan'ın ölüm haberinin ardından taziye mesajlarının yağdığı Ebru Şallı'nın oğlu ile olan bir videosu sosyal medyayada çok konuşuldu. Videoda Pars, "Ben anneme aşığım" derken, kayıpların en büyüğünü yaşayan Ebru Şallı "Yerim seni" şeklinde karşılık veriyor. Anne - oğulun videosu izleyenleri derinden etkiledi. Videonun altına sayısız yorum gelirken, herkesin ortak tek bir sözü vardı: Teselli verecek tek söz yok!

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamazken görevliler basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

Pars'ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü. Eski manken, "Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars" demişti.

Lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti: Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi.

EBRU ŞALLI KİM, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etti. 1997 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 1 yıl sonra boşandı.

Ebru Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra mankenliğe ara verdi. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin ikinci oğlu Pars ise 2012 yılında dünyaya geldi.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı.

Ozan Orhon'dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları'nın sahibi Harun Tan'la bir s2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca 'örnek' olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

Evlilikleri :

1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2012) adında iki oğulları vardır.

3. evliliği: Ebru Şallı üçüncü evliliğini ise iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.

"ÖĞRENİNCE YERİMDEN SARSILDIM"

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

LENFOMA NEDİR?

Lenf kanserinde lenfosit adı verilen hücreler, lenfoma hücresine dönüşür. Bu hücreler lenf bezleri ve diğer dokularda kontrolsüz biçimde çoğalarak kitleler oluşturur. Çoğu vakada hastalığın nedeni bilinemez. Ancak EBV ve HIV enfeksiyonları ile lenfoma arasında ilişki bulunmuştur. Aynı aileden birden fazla kişide lenfoma olabilmesi genetik faktör olduğunu da düşündürmektedir. Lenfoma, bağışıklık sistemi bozulmuş insanlarda daha sık görülmektedir. Benzen ve tarım ilaçları da hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır.

LENFOMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lenfoma pek çok hastalığı taklit edebilir. Hastalığın evresine göre belirtiler değişebilir. Bazen tek taraflı büyümüş bir bademcik, lenfoma tanısı alabilir. En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır.

Lenf bezlerinin büyümesi

Öksürük ve nefes darlığı

Bademcik şişmesi

Yüksek ateş

Gece terlemeleri

Halsizlik

Kilo ve iştah kaybı

Karın bölgesi krampları

Kaşıntı