Ebru Şallı oğlu Pars ölüm nedeni nedir? Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Eski manken Ebru Şallı'nın acı günü. Şallı'nın oğlu Pars, yaklaşık 1 yıldır lenfoma tedavisiyle mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan, bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. Ebru Şallı eşi kimdir, kaç çocuğu var? Ebru Şallı oğlu Pars ölüm nedeni nedir?
EBRU ŞALLI OĞLU PARS HAYATINI KAYBETTİ
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.
Pars'ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü. Eski manken, "Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars" demişti.
Lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:
"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."
EBRU ŞALLI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.
EBRU ŞALLI KİMDİR?
Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı.
Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.
Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yapmaktadır.
EBRU ŞALLI KİMİNLE EVLİ?
Ebru Şallı, üçüncü evliliğini Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.
HARUN TAN KİMDİR?
Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan'dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur.
Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.
Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden Pars ve Beren isminde iki çocukları dünyaya geldi. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kızı Beren ise 16 yaşında…
Harun Tan ve Ebru Şallı2nın kesin boşanma nedenleri bilinmiyor. Ancak 2013 yılında magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Şallı, eşi tanı aldattı. Dedektif sayesinde durumu öğrenen Harun Tan ise Ebru Şallı'yı boşadı.