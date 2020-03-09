eski futbolcu, önceki gece iki kadınla çapkınlık turundaydı...Bir anda patlayan flaşlarla şoke olan 38 yaşındaki eski futbolcu ile kadın arkadaşları kendilerini gizlemek için ne yaptıysa başarılı olamadı.Esmer güzel, montunu kullanarak hem kendisini hem de İbrahim Toraman'ı gizlemeye çalıştı.Bu sırada eski yıldızın yanında oturan kadın, görüntü alınmasını engellemek için montuyla Toraman'ın üzerine yattı.eski futbolcu ile güzeller ne yaptıysa görüntülenmekten kurtulamadı. Böylecebir çapkınlık gecesinde daha objektiflere takılarak faka basmış oldu...Eski futbolcu, çapkınlık turunda böyle yakalandı.İbrahim Toraman