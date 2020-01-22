Çarşamba akşamı milyonları atv'ye kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisinin setini önceki gün Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Riva'daki platoyu gezen öğrenciler, sete hayran kaldı.
Çarşamba akşamı milyonları atv'ye kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisinin setini önceki gün Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Riva'daki platoyu gezen öğrenciler, sete hayran kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.