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  • 22.01.2020
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öğrencilerinden ziyareti

Çarşamba akşamı milyonları atv'ye kilitleyen '' dizisinin setini önceki gün öğrencileri ziyaret etti. Riva'daki platoyu gezen öğrenciler, sete hayran kaldı.

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