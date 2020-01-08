Her hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark etti ve onu bulmak için gizli mekâna gitti. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oldu. Olayların iyice karıştığı bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.