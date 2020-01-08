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  • 08.01.2020 18:04
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 18:12

Heyecan sürüyor! 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Osman Bey tuzaktan kurtulacak mı?

ATV ekranlarında her hafta milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlenen 'ın son bölümünde yaşananlar dikkat çekti. Son Osman Bey, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etti. Cinayet suçlamasından aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamladı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark etti ve onu bulmak için gizli mekâna gitti. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oldu. Olayların iyice karıştığı bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

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