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  • 09.01.2020
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’ dünyaya açıldı! ’un en çok konuşulanlar listesine giren ilk Türk yapımı oldu

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi ‘’, dünyaya açıldı. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği dizi, ’un en çok konuşulanlar listesine giren ilk Türk yapımı oldu.

Dünyayı fethetti

atv'nin bu sezon yayına başlayan "Kuruluş Osman" dizisi şimdiden büyük bir başarıya imza attı... Çarşamba akşamları milyonlarla buluşan dizi, dünyanın en büyük içerik ı MIPCOM'un The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Aralık ayı listesinde yer aldı.
Listedeki tek Türk yapımı olan diziden şöyle bahsedildi: "Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan İlk Osman'a odaklanan başarılı aktör Burak Özçivit'in oynadığı dönem dizisi..."


fuarı, her yıl Ekim ayında 'nın Cannes kentinde düzenleniyor. Fuarda beğeni toplayan yapımlar tüm dünyaya satılıyor.

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