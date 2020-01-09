atv'nin bu sezon yayına başlayan "Kuruluş Osman" dizisi şimdiden büyük bir başarıya imza attı... Çarşamba akşamları milyonlarla buluşan dizi, dünyanın en büyük içerik fuarı MIPCOM'un The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Aralık ayı listesinde yer aldı.

Listedeki tek Türk yapımı olan diziden şöyle bahsedildi: "Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan İlk Osman'a odaklanan başarılı aktör Burak Özçivit'in oynadığı dönem dizisi..."



MIPCOM fuarı, her yıl Ekim ayında Fransa'nın Cannes kentinde düzenleniyor. Fuarda beğeni toplayan yapımlar tüm dünyaya satılıyor.

