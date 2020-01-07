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  • 07.01.2020
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''ın yıldızı 'ten sosyal medyada rekor üstüne rekor

atv'nin reyting şampiyonu dizisi ''ın yıldızı , sosyal medyada rekor kırmayı sürdürüyor. Özçivit, dünkü paylaşımıyla olay oldu.

Rekorların efendisi

atv'nin reyting şampiyonu dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyada rekor kırmayı sürdürüyor. Özçivit, dünkü paylaşımıyla olay oldu.


SANİYEDE BİN BEĞENİ

Deniz kenarında poz veren yakışıklı oyuncunun paylaşımı, bir dakikada 5 binden fazla beğeni aldı. Özçivit'in paylaşımına gelen beğeni iki dakika sonra da ikiye katlandı.

İKİ DAKİKADA REKOR KIRDI

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