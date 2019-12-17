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Aslı Enver ile Meryem Uzerli arasında şok gelişme! ’in 'dan boşanmasına sebep gösterilen ikili...

’in ’la boşanmasına sebep gösterilen Aslı Enver ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme. Aslı Enver bir dönem dost olduğu Meryem Uzerli’yi takipten çıkarttı. İki güzelin bu küskünlüğü merak uyandırdı.

İşin Aslı ne?

Sosyal medyada önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncu Aslı Enver, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde başrolü paylaştığı Meryem Uzerli'yi Instagram'da takipten çıkardı. Enver'in bu sürpriz hamlesinin zamanlaması ise pek manidardı. Öyle ki Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la evliliğinin bitmesine sanatçının Aslı Enver ile Meryem Uzerli hayranlığının neden olduğu iddia edilmişti.

Deniz'in eski rol arkadaşlarına hayran olduğu ve kendisinden 20 yaş küçük eşinin iki güzeli kıskandığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bu iddianın yankısı sürerken Aslı Enver'in Meryem Uzerli'yi takipten çıkarması kafa karıştırdı. Bu arada Enver'in Özcan Deniz'i takibi sürdürmesi de gözden kaçmadı.

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