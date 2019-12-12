Özcan Deniz'e eski eşinden büyük şok! 'Çok çürük biri çıktı!' İlk eşi hayranlarını şoke etti!
Geçtiğimiz yıl final yapan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile o günlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz gündemden bir türlü düşmüyor. Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun. Ayrıca 47 yaşındaki Özcan Deniz'le evliliği beş ayda biten Feyza Aktan'ın kıskançlık yüzünden tedavi gördüğü iddia edildi. Aktan'ın; 'Eşimin Meryem Uzerli ve Aslı Enver'e olan hayranlığı beni mahvediyor' dediği konuşuldu.
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile oyunculuğunun zirvesini yaşıyor Özcan Deniz... Feyza Aktan ile evlendi ve bu evliliğinden Kuzey adından bir oğlu oldu. İstanbullu Gelin'in bu sezon final yapacağı iddia edilirken, özel hayatında mutlu günler geçiren Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri.
ÖZCAN DENİZ - HANDAN DENİZ
Özcan Deniz 1991 yılında Handan Deniz ile evlendi. Bu evlilik 2000 yılına kadar sürdü. Özcan Deniz'in eski eşi Handan Deniz'in o dönem yaptığı açıklamalar olay yarattı.
ÇOK ÇÜRÜK BİRİ ÇIKTI!
İsyan eden eski eş, 'Benimle formalite icabı evlilik yaptıysa bu zamana kadar bana ne verdi? Özcan buraya gelsin, benimle helalleşsin' dedi. 'Özcan'ın bu kadar çürük çıkacağını bilmezdim. Kendisine yardım eden bir insanı arkadan vuran böyle bir insan olamaz' diyen Handan Deniz, ünlü şarkıcıya kızgınlığını şu sözlerle ifade etti:
SEVGİLİSİ MÜNİH'TEYDİ
'Özcan'ın bana verdiği para 40 Euro'yu bulmaz. Ben hem ona hem de Münih'teki sevgilisine maddi ve manevi olarak baktım. Sevgilisini bildiğimi ona söylediğimde, 'Bunu sana anlatanların Allah belasını versin' demişti. Zaten kızdığı zaman çok asabi oluyordu.' Özcan Deniz'in 'formalite evliliği' açıklamasına çok bozulduğunu vurgulayan Handan Hanım, 'Kendisine sormak istiyorum; o formalite olan evlilik için bana ne kadar ödemiş? Bunu bana bildirmek zorunda' şeklinde konuşmuştu.v
VEKALETLE AYRILDIM
Ünlü şarkıcıyla 11 yıl evli kaldığını hatırlatan Handan Deniz, ayrılma sürecinde yaşananları da anlattı: 'Onun sevgilisi vardı. Ben de yeni bir hayat kurmak istiyordum. Ayrılmak istediğimi bildirmek için ne zaman arasam ya çok meşguldü, ya da 'Neden ayrılmak istiyorsun, evliliğimiz iyi gidiyor' diyordu. Sonunda böyle halledemeyeceğimi anladım ve Türkiye'de bir avukat yakınıma başvurarak, vekalet yoluyla ayrıldım.'