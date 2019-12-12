Özcan Deniz'e eski eşinden büyük şok! 'Çok çürük biri çıktı!' İlk eşi hayranlarını şoke etti!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile oyunculuğunun zirvesini yaşıyor Özcan Deniz... Feyza Aktan ile evlendi ve bu evliliğinden Kuzey adından bir oğlu oldu. İstanbullu Gelin'in bu sezon final yapacağı iddia edilirken, özel hayatında mutlu günler geçiren Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri.

ÖZCAN DENİZ - HANDAN DENİZ

Özcan Deniz 1991 yılında Handan Deniz ile evlendi. Bu evlilik 2000 yılına kadar sürdü. Özcan Deniz'in eski eşi Handan Deniz'in o dönem yaptığı açıklamalar olay yarattı.