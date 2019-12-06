Eski eşi Özcan Deniz'in Meryem Uzerli ve Aslı Enver hayranlığı nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Feyza Aktan, teselliyi eltisinde buldu. Genç kadın, önceki akşam ünlü sanatçının ağabeyinin eşi Evren Deniz ile bir mekanda buluşup geç saatlere dek eğlendi.



Aktan, eltisi ile mutluluk pozu verdi.

Mekanda eltisi ile felekten bir gece çalan Aktan, verdiği eğlenceli pozları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Deniz'in imajını Uzerli ve Enver gibi yapması için kendisine baskı yaptığı konuşulan ve bu yüzden psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Aktan, eğlenceli pozları ile dedikoduları umursamaz gibiydi...