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  • 03.12.2019
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Ortalığı karıştıran iddia! 'in Meryem Uzerli ve Aslı Enver’e olan hayranlığı ’ı bitirdi!

47 yaşındaki ’le evliliği beş ayda biten ’ın kıskançlık yüzünden tedavi gördüğü iddia edildi. Aktan’ın; ‘Eşimin Meryem Uzerli ve Aslı Enver’e olan hayranlığı beni mahvediyor’ dediği konuşuluyor...

Çifte kabus!

Özcan Deniz'in Mart 2018'de Feyza Aktan'la evlenip beş ay sonra boşanmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 47 yaşındaki sanatçının eski rol arkadaşları Aslı Enver ile Meryem Uzerli'ye hayran olduğu ve kendisinden 20 yaş küçük eşinin iki güzeli kıskandığı iddia edilmişti.


Özcan Deniz, Aslı Enver ile Meryem Uzerli'ye olan platonik hayranlığını kesin dille yalanlasa da Aktan'ın klinikte söyledikleri, bunun aksini gösteriyor.

DENİZ YÖNLENDİRDİ
Magazinn.com'un haberine göre; , kıskançlığı artınca eşinin isteğiyle psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na terapiye gitmeye başladı. Hatta iddiaya göre Aktan'ın kliniğe girip çıkarken çoğu kez ağladığı görüldü. İddiaya göre; Aktan klinikte, "Eşim; Aslı Enver ve Meryem Uzerli'ye hayran! Öyle ki, onlar gibi giyinmemi, saçlarımı öyle kestirmemi istiyor. Bu da beni mahvediyor" dedi. 'in bu hayranlıkları da çiftin evliliklerini bitirdi...


İKİSİ DE DURUMDAN HABERSİZ
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a yaptığı dayatmalardan Deniz'in platonik hayranlık duyduğu Meryem Uzerli ile Aslı Enver'in haberi dahi yok!..

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