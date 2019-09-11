İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Serdar Ortaç'tan sürpriz hamle geldi. Ünlü popçu, önceki gün Instagram hesabında eski eşinin kendi adını taşıyan detoks sularının reklamını yaptı. Ortaç'ın bu şaşırtan paylaşımı profilinde sadece birkaç dakika kaldı. Ne olduysa oldu ve ünlü şarkıcı, bu sürpriz paylaşımını sildi.

'ANNEM HAKLIYMIŞ...'

Ortaç'ın bu hareketi ise akıllara geçtiğimiz günlerde bir konserinde yanlış evlilik yaptığına dair sarf ettiği şu sözleri akıllara getirdi: "Geç oldu ama haklısınız. Annem de demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma..." Bu arada Loughnan, boşandıktan sonra ülkesine dönmüştü...

İKİ YABANCI!

Eski eşiyle dost kaldıklarını söyleyen Ortaç, İrlandalı modelle karşılıklı takipleşmeyi de bıraktı. Bu durum da "Onlar artık iki yabancı" dedirtti.