BEŞ yıllık evlilikleri 8 Ağustos'ta biten Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan'ın ayrılığı hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü popçu, 2. Sayfa programının iddiasına göre boşanma öncesinde İrlandalı modele "Bir sene daha evli kalalım, ben de sana 500 bin TL vereyim" dedi. İrlandalı model ise teklifi reddetti. Ortaç da avukatına boşanma talimatı verdi. Chloe, boşanacaklarını öğrenince de iddiaya göre sinir krizi geçirdi.

ORTAÇ DAR BOĞAZDA!

Bir diğer iddia ise 49 yaşındaki popçu, şans oyunlarına merakı yüzünden tüm parasını kaybetti. Boşanma sonrası İrlandalı modele 1 milyon TL tazminat ödeyecek olan Serdar Ortaç, bunun 400 bin TL'sini peşin ödedi. Pop müziğin dev ismi; kazancının büyük kısmını ise şans oyunlarında kaybedince geri kalan 600 bin TL için banka kredisi çekti. Serdar Ortaç, bu parayı 25 bin TL'lik aylık taksitler halinde geri ödeyecek.

SERDAR CHLOE'YI ŞUTLADI!

Ortaç, Türk vatandaşı olmayan Chloe'yi boşanır boşanmaz çalışıyormuş gibi gösterdiği kendi şirketinden de kovdu. Bunun üzerine İrlandalı model ülkesine döndü.

ONLAR ARTIK İKİ YABANCI

Ortaç'ın evi terk eden eski eşini uğurlamak yerine uyumayı tercih ettiği öne sürüldü.