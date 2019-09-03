ÜNLÜ şarkıcı Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, bundan tam beş yıl önce tanıştı. İyi anlaşan ikili evlilik kararı aldı. Ancak son dönemlerde evlilik çatırdadı. Çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Beş yıllık birliktelik geçtiğimiz ay sonlandı.



İrlandalı model Chloe Loughnan, boşandıktan sonra Ortaç'ın işyerinden şutlanmıştı.

Güzel model ise ayrılıktan sonra ülkesine dönüş yaptı. Fakat aklı ve kalbi Türkiye'de kaldı. Beş yıllık evlilik sürecinde Türk vatandaşı olmadığı için pişman olan Chloe, ülkemizde yaşamak için yeni çareler aramaya başladı. Önünde ise iki seçenek vardı. Ya Türk vatandaşıyla evlenecekti ya da Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacaktı. İkoncan Süreyya Yalçın ile işadamı eşi Ozan Baran ise yakın dostları olan ünlü modele yardım eli uzattı. Buna göre Chloe, ünlü çiftin Türkiye'deki şirketlerinden birinde işe alınacak. Güzel model bu sayede hem ülkemizde kalacak. Hem de Türk vatandaşı olmak için gün sayacak...



Chloe Loughnan ile Süreyya Yalçın'ın arasından su sızmıyor. İkili sık sık bir araya gelip, sohbet ediyor