Kariyerinde 25. yılı geride bırakan Serdar Ortaç, önceki gün Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Jean pantolon ve parlak taşlarla süslenmiş tişörtü ile rahat bir kombin tercih eden popçu, 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Chloe Loughnan ile boşanmasına da değinen ünlü popçu, "Ben hayatımda boşandı diye alkışlananı ilk defa görüyorum; siz ne yapıyorsunuz!" diyerek seyircisine takıldı.
Ortaç, "Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne" diyerek de boşanmanın aradaki kültür farklılığı nedeniyle kaynaklandığını ima etti. 49 yaşındaki popçu, konser sonrasında ise gazetecilerin "Eski eşinizi ülkesine dönerken yolcu etmeye neden gitmediniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şoförüm kendisini havalimanına götürdü. Ben evde bile yoktum, konserden dönüyordum."
Ortaç, "Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne" diyerek de boşanmanın aradaki kültür farklılığı nedeniyle kaynaklandığını ima etti. 49 yaşındaki popçu, konser sonrasında ise gazetecilerin "Eski eşinizi ülkesine dönerken yolcu etmeye neden gitmediniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şoförüm kendisini havalimanına götürdü. Ben evde bile yoktum, konserden dönüyordum."
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