



Başarılı oyuncu Demet Akbağ, 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın 13 Mart'taki ani ölümünün ardından dün ilk kez ortaya çıktı. Yaşadığı derin acıya rağmen vatandaşlık görevini ihmal etmeyen Akbağ, dün Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere öğle saatlerinde Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na gitti. Akbağ, 1071 no'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.