ABD'li oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip Kraliyet Ailesi'ne girdi. 8 aylık hamile olan Sussex Düşesi Markle, son olarak eltisi Kate Middleton ile anlaşamadığını söyleyip Frogmore House'un arazisindeki kır evine taşınmaya karar verdi. Asi gelinin yeni evi için tam 3 milyon sterlin masraf yaptığı iddia edildi. Hatta Meghan ve Harry'nin, evlerinde uçak sesinden rahatsız olmamak için 50 bin sterline ses yalıtım sistemi yaptırdıkları öğrenildi. Bu durum, İngilizleri sinirlendirdi.
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