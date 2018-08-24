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Kazığın suyunu çıkardılar

’da ‘sulu kazık’ dönemi! Marketten 5 ’ye aldığı şişe suyu sofraya koyan mekanlar, 29 ile 25 TL arasında fiyat belirledi. Sudan yüzde 500 kâr eden işletmeciler, bakkalda 1.90 TL’ye satılan leri ise 25 TL’ye servis ediyor



Başta Bodrum olmak üzere Çeşme ve Göcek gibi tatil bölgelerindeki fahiş fiyatları TAKVİM yazmaktan, uyanık işletmeciler de müşteriyi kazıklamaktan bıkmıyor! Geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın fiyatıyla olay yaratan Bodrum, kazığın suyunu çıkardı! Müşteriye sunduğu yiyeceklerin fahiş fiyatlarını "Kaliteli malzeme kullanıyoruz" diye savunan bazı işletmeciler, marketten alıp direkt müşteriye servis ettiği içecekler konusunda dahi limitleri zorlayan bir kâr peşinde...
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