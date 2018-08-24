Kazığın suyunu çıkardılar

Bodrum olmak üzere Çeşme ve Göcek gibi tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlarıyazmaktan,bıkmıyor! Geçtiğimiz yıllardaolay yaratan Bodrum,çıkardı! Müşteriye sunduğu yiyeceklerin fahiş fiyatlarınıdiye savunan bazı işletmeciler,konusunda dahi limitleri zorlayan bir kâr peşinde...