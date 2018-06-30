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Zenginim ama keriz değilim!

Dağıttığı bahşişlerle ’da esnafın yüzünü güldüren , uyanıklara ders verdi. Sosyetik ikoncan, gittiği bir mekanda 3 soda için 250 lira hesap istenince “Zenginim ama keriz değilim” diye işletmecileri azarladı...

Zenginim ama keriz değilim!

Yaz sezonuyla birlikte fiyatlarını şişiren Bodrum'daki mekanların işletmecileri işin suyunu çıkardı! Bodrum'daki kazıkçı mekanlardan nasibini alan son isim ise bonkörlüğüyle ünlü sosyetik Süreyya Yalçın oldu.

Eşi Ozan Baran'la geçtiğimiz günlerde tatil için ABD'den 'ye gelen ünlü ikoncan, cömertliğiyle esnafının yüzünü güldürmüştü. Gittiği mekanlarda garsonlara ve çiçek satıcılarına yüklü bahşiş veren Yalçın, önceki gün Türkbükü'nde uğradığı bir mekanda gelen hesapla neye uğradığını şaşırdı.

İKONCAN KÜPLERE BİNDİ
Eşi ve bir arkadaşıyla gündüz saatlerinde bir kafeye oturan Süreyya Yalçın, beraberindekilerle birlikte 3 adet soda sipariş etti. Bir süre kafede oturup sohbet eden grup hesabı görünce şok geçirdi. Her gittiği mekanda para saçan Yalçın, 3 adet soda için 250 liralık hesap gelince küplere bindi. Ünlü ikoncan, iddiaya göre "3 tane soda 250 lira olur mu? Zenginsek keriz değiliz. Siz beni enayi mi sandınız?" diyerek hesaba itiraz etti. Eşi tarafından güçlükle sakinleştirilen Yalçın'ın "Bir daha buraya ne uğrarım ne de arkadaşlarımı gönderirim" diye bağırarak hesabı ödemeden mekandan ayrıldığı öğrenildi.

Doğan Savaş

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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