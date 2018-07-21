Kazığa bağladılar

Bodrum ve Çeşme'den gelen kazık haberlerinin bir benzerine bu kez de Göcek ev sahipliği yaptı. Sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin lüks yatlarını demirlediği marinadaki bir mekan, menüsüyle cepleri de yakıyor. Marketten 1 liraya alabileceğiniz kutu ayranın 12 liradan servis edildiği mekanda, yine markette 4 lira olan suyun fiyatı ise 13 lira.

Bakkalda 1 liradan bile ucuz olan lüks mekanda soda, 7 liraya satılırken Türk mutfağının geleneksel lezzetlerin den kadayıfın dilimi 39 liraya müşteriye servis ediliyor. Bu fiyatlar ise "Müşteri teknesini mekanın yanındaki marinaya bağlarken onlar da müşterileri kazığa bağlıyor" esprisi yaptırdı.



​HALİL ÇİLİNGİR