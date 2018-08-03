Namus davası!

Hakan Çalhanoğlu, 1 yıllık eşi için 'Öyle bir şey yaşadım ki, affetmem mümkün değil' dedi. 'İhanet' imasına Sinem Hanım'dan yanıt geldi: 'Seni asla aldatmadım. Hamileyim ve bebeğim başkalarının günahının bedelini ödeyemeyecek kadar masum'
ÇALHANOĞLU NE DEDi?
"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım: Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."
EŞİ ONA NE CEVAP VERDi?
"Sevgili Hakan; saldırmak, kendini savunmanın en iyi yoludur. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar 'Sinem, Hakan'ı aldatmış!', 'Hakan babalık testi yaptırmak istiyor' gibi düşündüler. Kısa ve net cevaplıyorum; seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kadı ki; benim hakkımda bu zamana kadar '10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum' diye haberler çıkmadı. Veya başkalarıyla fotoğraflarım medyada yok. Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allaha yakın bana uzak olsunlar.Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim. Biliyorsun artık ikimizde ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödemeyecek kadar masumdur.Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ediyorum."
Milan'da forma giyen futbolcunun, Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile kucak kucağa fotoğrafı olay olmuş ancak Çalhanoğlu, yasak aşkı yalanlamıştı.
ÇALHANOĞLU NE DEDi?
"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım: Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."
EŞİ ONA NE CEVAP VERDi?
"Sevgili Hakan; saldırmak, kendini savunmanın en iyi yoludur. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar 'Sinem, Hakan'ı aldatmış!', 'Hakan babalık testi yaptırmak istiyor' gibi düşündüler. Kısa ve net cevaplıyorum; seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kadı ki; benim hakkımda bu zamana kadar '10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum' diye haberler çıkmadı. Veya başkalarıyla fotoğraflarım medyada yok. Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allaha yakın bana uzak olsunlar.Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim. Biliyorsun artık ikimizde ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödemeyecek kadar masumdur.Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ediyorum."
Milan'da forma giyen futbolcunun, Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile kucak kucağa fotoğrafı olay olmuş ancak Çalhanoğlu, yasak aşkı yalanlamıştı.
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