Namus davası!

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldı ve bu kararını sosyal medyadan "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım" açıklamasıyla herkese duyurdu. Eşinden ise yanıt gecikmedi. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden gelen yanıt...