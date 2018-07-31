Ünlü oyuncu Burak Sevinç, Fethiye’de deniz dibine kamp kurdu

Dalgıç Önder Diktaş ve asistan Berna Büyükkaramuklu ile Dalyan Koyu'na giden Sevinç, denizin yaklaşık beş metre dibine çadır kurdu.

Eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatile gelen ünlü oyuncu Burak Sevinç bir dalış okulu eğitmenleri ile deniz dibinde bilgisayarla çadırının önünde masada oturup çay içti. Sevinç'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı deniz dibindeki görüntüleri, takipçilerinin beğenisini topladı.