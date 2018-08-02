Hakan Çalhanoğlunun eşinden cevap gecikmedi!

Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Sinem Çalhanoğlu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Bende senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke.

Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem Hakan'ı aldatmış!", "Hakan babalık testi yaptırmak istiyor" gibi düşündüler.



Kısa ve net cevaplıyorum; Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kadı ki benim hakkımda bu zamanda kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkalarıyla fotoğraflarım medyada mevcut değildir.