Hakan Çalhanoğlunun eşinden cevap gecikmedi!

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden cevap gecikmedi!
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldı ve bu kararını sosyal medyadan "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım" açıklamasıyla herkese duyurdu. Eşinden ise yanıt gecikmedi. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden gelen yanıt...
"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım: Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."
Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Sinem Çalhanoğlu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
"Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Bende senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke.
Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem Hakan'ı aldatmış!", "Hakan babalık testi yaptırmak istiyor" gibi düşündüler.
Kısa ve net cevaplıyorum; Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kadı ki benim hakkımda bu zamanda kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkalarıyla fotoğraflarım medyada mevcut değildir.
Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allaha yakın bana uzak olsunlar.
Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim. Biliyorsun artık ikimizde ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödemeyecek kadar masumdur.
Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ediyorum"
İŞTE O PAYLAŞIM
Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu evliliği ilgili daha önce ortaya atılan iddialar...
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlendi. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kısa süre önce kara bulutlar dolaşmaya başladı.
Çiftin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları bir süredir boşanacakları iddialarını gündeme getirmişti.