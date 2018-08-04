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Paris Hilton turne için Kıbrıs'a geldi

Dünyaca ünlü oteller zinciri Hilton'un veliahtı olan Paris Hilton, "Platinum Rush European 2018" turnesi kapsamında özel bir parti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Paris Hilton KKTCde

Hilton Otellerinin veliahti şarkıcı, model Paris Hilton, 'Platinum Rush European 2018' turnesi kapsamında özel bir parti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 17:22
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