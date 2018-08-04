Paris Hilton turne için Kıbrıs'a geldi

Hilton Otellerinin veliahti şarkıcı, model Paris Hilton, 'Platinum Rush European 2018' turnesi kapsamında özel bir parti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Hilton Otellerinin veliahti şarkıcı, model Paris Hilton, 'Platinum Rush European 2018' turnesi kapsamında özel bir parti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
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