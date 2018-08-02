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Çalhanoğlu: Boşanıyorum

Çalhanoğlu: Boşanıyorum
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Çalhanoğlu, "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım" ifadelerini kullandı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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