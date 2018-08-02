Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Çalhanoğlu, "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım" ifadelerini kullandı.
Çalhanoğlu: Boşanıyorum
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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